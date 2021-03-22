Общество

Урбанисты и архитекторы «добрались» до площади Павших Борцов Волгограда

Общество 22.03.2021 14:53
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22.03.2021 14:53


Первые варианты обновления площади Павших Борцов Волгограда представили архитекторы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, вопросы благоустройства этой территории, а также Сурского сквера, эксперты обсудили в ходе рабочего совещания с участием главного архитектора Волгограда, представителей муниципального центра компетенций по вопросам городской  среды «ВЯЗ», членов областного союза архитекторов и урбанистов-общественников.
У архитекторов есть два предложения о реновации главной площади областного цента. Первая концепция предусматривает формирование классической парково-прогулочной зоны с зелеными насаждениями, газоном и даже амфитеатром со ступенями ниже уровня земли. Вторая идея, напротив, предусматривает минималистичный стиль с сохранением открытого пространства. Авторы проекта предлагают ограничиться новым мощением, заменой системы освещения, установкой лавочек и появлением сухих фонтанов по периметру территории.
Жаркие споры разгорелись вокруг проекта благоустройства Сурского сквера, который долгие годы находится в запустении. Архитекторы центра «ВЯЗ» считают, что  нагромождать небольшой пятачок земли доминирующими объектами не стоит. Однако при явном стремлении к лаконичности эксперты все-таки нашли в сквере место для одного памятника, и он будет посвящен строителям. «При этом данная зона отдыха не должна стать только территорией вокруг памятника, она должен предлагать волгоградцам еще какие-то современные сценарии, -  считает Дмитрий Селивохин, главный архитектор центра «ВЯЗ».
Представители волгоградской архитектурной общественности заявили, что в предложенном проекте не хватает функциональности. По их мнению, в сквере могли бы появиться экспозиции под открытым небом, некая зона для медитаций, кафе-перголы «с небольшими павильонами» и детский городок.
После доработки концепции благоустройства площади Павших Борцов и Сурского сквера вынесут на общественное обсуждение.  В администрации подчеркнули, что именно волгоградцы должны решить, как преобразятся знаковые для города территории.

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