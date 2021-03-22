



Первые варианты обновления площади Павших Борцов Волгограда представили архитекторы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, вопросы благоустройства этой территории, а также Сурского сквера, эксперты обсудили в ходе рабочего совещания с участием главного архитектора Волгограда, представителей муниципального центра компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ», членов областного союза архитекторов и урбанистов-общественников.

У архитекторов есть два предложения о реновации главной площади областного цента. Первая концепция предусматривает формирование классической парково-прогулочной зоны с зелеными насаждениями, газоном и даже амфитеатром со ступенями ниже уровня земли. Вторая идея, напротив, предусматривает минималистичный стиль с сохранением открытого пространства. Авторы проекта предлагают ограничиться новым мощением, заменой системы освещения, установкой лавочек и появлением сухих фонтанов по периметру территории.

Жаркие споры разгорелись вокруг проекта благоустройства Сурского сквера, который долгие годы находится в запустении. Архитекторы центра «ВЯЗ» считают, что нагромождать небольшой пятачок земли доминирующими объектами не стоит. Однако при явном стремлении к лаконичности эксперты все-таки нашли в сквере место для одного памятника, и он будет посвящен строителям. «При этом данная зона отдыха не должна стать только территорией вокруг памятника, она должен предлагать волгоградцам еще какие-то современные сценарии, - считает Дмитрий Селивохин, главный архитектор центра «ВЯЗ».

Представители волгоградской архитектурной общественности заявили, что в предложенном проекте не хватает функциональности. По их мнению, в сквере могли бы появиться экспозиции под открытым небом, некая зона для медитаций, кафе-перголы «с небольшими павильонами» и детский городок.

После доработки концепции благоустройства площади Павших Борцов и Сурского сквера вынесут на общественное обсуждение. В администрации подчеркнули, что именно волгоградцы должны решить, как преобразятся знаковые для города территории.



