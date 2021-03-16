Происшествия

Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дороге

Происшествия 16.03.2021 14:45
0
16.03.2021 14:45




Степной пожар подбирается к железной дороге в Калачевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, вблизи жд-полотна у поселка отделения №2 совхоза "Волго-Дон" полыхает земля. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании сухой растительности поступил в 14 часов. Его площадь составила несколько сотен квадратных метров. На месте работают сотрудники 39-ой пожарно-спасательной части. Угрозы для населенных пунктов в настоящее время нет. Информация уточняется.
Процесс ликвидации огня затрудняет порывистый ветер. Известно, что расстояние от рельсов до возгорания составляет около 100 метров.
В пресс-службе Приволжской железной дороги информагентству заявили, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.
Как добавили в ГУ МЧС по региону, к 15.00 пожар локализовали. Проводится проливка тлеющих очагов.
Видео: Виталий Кушнарев.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Происшествия
16.03.2021 16:35
Происшествия 16.03.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2021 13:14
Происшествия 16.03.2021 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2021 10:05
Происшествия 16.03.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2021 17:09
Происшествия 15.03.2021 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2021 14:02
Происшествия 15.03.2021 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2021 12:38
Происшествия 15.03.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2021 10:28
Происшествия 15.03.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2021 10:22
Происшествия 15.03.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2021 09:02
Происшествия 15.03.2021 09:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2021 18:35
Происшествия 14.03.2021 18:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2021 17:38
Происшествия 14.03.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2021 15:44
Происшествия 13.03.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2021 10:13
Происшествия 13.03.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2021 10:04
Происшествия 13.03.2021 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2021 09:58
Происшествия 13.03.2021 09:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:25
В Волгоградской области МФЦ разгрузят налоговуюСмотреть фотографии
20:01
«Приносите объедки и хлам»: коллекторы терроризируют волгоградскую семью с инвалидомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгограде спортивная площадка у ДК Тракторозаводского района превратилась в минное полеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде у 10 учеников кадетского корпуса не нашли кишечную инфекциюСмотреть фотографии
17:16
Волгоград накрыла пыльная буряСмотреть фотографии
17:11
Билайн ищет владельцев недвижимости для развития сети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде машина судебных приставов попала в ДТП, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
16:21
Время пришло: больше привилегий после окончания гарантии для вашего автомобиляСмотреть фотографии
15:13
Шестеро пенсионеров за сутки скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
«сНежная» буря надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
14:16
В Волгоградской области защитятся от COVID-19 коллективным иммунитетомСмотреть фотографии
14:08
Мишустин дал денег Волгоградской области на бесплатные лекарства от коронавирусаСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области плохое гостеприимство заставило мужчину взять битуСмотреть фотографии
13:04
Забрал и искалечил жизни: виновник кровавого месива на мосту через Волжскую ГЭС посчитал наказание суровымСмотреть фотографии
12:46
Гособвинение требует для бывшего главного патологоанатома Волгоградской области 14 лет колонииСмотреть фотографии
12:41
Завершено следствие по делу о скандальном ремонте школьных крыш в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
Проверят на халатность: руководство Дома культуры под Волгоградом потратило миллионы на ремонт исправной кровлиСмотреть фотографии
11:00
Волгоградские электрички будут делать 17 марта дополнительную остановку на Мамаевом КурганеСмотреть фотографии
10:39
В Волгоградской области выявили самые невостребованные профессииСмотреть фотографии
10:05
Уснувший за рулем водитель из Алтая устроил массовое ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Весна – время обновлений. И для бизнеса?Смотреть фотографии
08:09
1,5 млн рублей переплатили за тепло в январе жители Волгограда (СПИСОК из 23 ДОМОВ)Смотреть фотографии
21:48
«Я мучаю себя, мог бы я спасти третьего»: Валерий Данилов из Волжского рассказал, как вытаскивал тонущих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Масленица с цифрой: «Ростелеком» поддержал первые массовые гуляния в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
«Я говорил отцу – будет война»: на кладбище в Волгограде разразился очередной скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
СК озвучил подробности о смерти ведущей во время праздника в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубляСмотреть фотографии
17:09
Легковушка совершила кувырок и приземлилась на крышу после ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара СаидоваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 