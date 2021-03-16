Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дороге

Происшествия 16.03.2021 14:45
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16.03.2021 14:45
Степной пожар подбирается к железной дороге в Калачевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, вблизи жд-полотна у поселка отделения №2 совхоза "Волго-Дон" полыхает земля. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании сухой растительности поступил в 14 часов. Его площадь составила несколько сотен квадратных метров. На месте работают сотрудники 39-ой пожарно-спасательной части. Угрозы для населенных пунктов в настоящее время нет. Информация уточняется.
Процесс ликвидации огня затрудняет порывистый ветер. Известно, что расстояние от рельсов до возгорания составляет около 100 метров.
В пресс-службе Приволжской железной дороги информагентству заявили, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.
Как добавили в ГУ МЧС по региону, к 15.00 пожар локализовали. Проводится проливка тлеющих очагов.
Видео: Виталий Кушнарев.
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