Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дороге











Степной пожар подбирается к железной дороге в Калачевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, вблизи жд-полотна у поселка отделения №2 совхоза "Волго-Дон" полыхает земля. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании сухой растительности поступил в 14 часов. Его площадь составила несколько сотен квадратных метров. На месте работают сотрудники 39-ой пожарно-спасательной части. Угрозы для населенных пунктов в настоящее время нет. Информация уточняется.

Процесс ликвидации огня затрудняет порывистый ветер. Известно, что расстояние от рельсов до возгорания составляет около 100 метров.

В пресс-службе Приволжской железной дороги информагентству заявили, что на движение поездов данное происшествие не повлияло.

Как добавили в ГУ МЧС по региону, к 15.00 пожар локализовали. Проводится проливка тлеющих очагов.

Видео: Виталий Кушнарев.