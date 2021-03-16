В Волгоградской области выявили самые невостребованные профессии

Общество 16.03.2021 10:39
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16.03.2021 10:39
Больше года находятся в поиске новой работы в Волгоградской области юристы, специалисты сферы безопасности, бухгалтерского учета и административный персонал. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", показал опрос, проведенный службой исследований компании HeadHunter.
С 22 февраля по 3 марта текущего года было опрошено 5374 российских соискателей, среди которых были и жители Волгоградской области.
В ходе исследования выяснилось, что 43% соискателей в Волгоградской области, которых опросили, имеют постоянное место трудоустройства, но находятся в поиске новой работы. Еще 54% тех, кто в поиске, в настоящий момент не трудоустроены. Среди работающих соискателей чаще всего ищут работу представители сферы науки и образования (58%), добычи сырья (57%) и автомобильного бизнеса (56%). Среди нетрудоустроенных жителей региона больше всего специалистов в сфере консультирования (77%), туризма и гостиничного бизнеса (65%), административного персонала (67%).
Среди тех, кто не работает, 19% находятся в поиске работы в течение 1-3 месяцев. До полугода не могут трудоустроиться 8% опрошенных, а 19% ищут работу более года. Среди них больше всего юристов (30%), специалистов сферы безопасности (28%), а также бухгалтерского учета и административного персонала (по 25%).
Финансовые трудности в период поиска работы испытывают 53% опрошенных. Все хорошо с деньгами только у 9% участников исследования.
В целом по России о том, что они испытывают финансовые трудности во время поиска работы рассказали 82% участников опроса, что на 5 процентных пунктов выше, чем в 2016 году. Также за пять лет увеличился процент тех, кто испытывает серьезные проблемы с деньгами – в 2016 году таких россиян было 31%, а в 2021 уже 39%.
В целом находиться в поиске работы до полугода, не испытывая финансовых затруднений, могут позволить себе только 3% соискателей.
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