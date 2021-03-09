Ученикам волгоградских автошкол напомнили правила проезда через железнодорожные переезды

Общество 09.03.2021 16:50 Новости компаний
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09.03.2021 16:50 Новости компаний
Представители Приволжской железной дороги провели профилактический урок в волгоградской автошколе «Старт». В ходе занятия будущим водителям рассказали о правилах проезда через железнодорожные переезды, особенностях их работы, а также о возможных действиях водителя в нестандартных ситуациях. В частности, при внезапной остановке автомобиля на переезде.
Кроме того, железнодорожники озвучили информацию о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на переездах Приволжской магистрали. Согласно официальной статистике, в большинстве случаев виновниками ДТП становились водители автотранспорта, пытавшиеся проехать на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом.
В завершении встречи слушателям раздали профилактические памятки и листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения.
Как рассказали ИА «Высота 102» в ПривЖД, с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе, мероприятие проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Напомним, волгоградские железнодорожники организуют регулярные профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. В 2020 году в них приняли участие более 10,8 тыс. человек. В ходе мероприятий водители получили более 20 тысяч информационных памяток.
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