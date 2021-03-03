В Волгограде закопали опасную коммунальную яму у девятиэтажки





Коммунальщики сегодня ликвидировали огромную яму, раскопанную два месяца назад возле девятиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда при устранении аварии на канализационном трубопроводе. О том, что приехала техника и яму стали закапывать, ИА "Высота 102" сообщили жильцы многоэтажки.









О гигантской яме, которая оголила фундамент жилого дома , в начале недели в редакцию сообщили собственники квартир девятиэтажного дома №26 на улице им. Константина Симонова. Люди переживали за дом, который, по их мнению, может рухнуть из-за нерасторопности коммунальщиков. На момент обращения жителей в редакцию информагентства, в яму уже свалилась телефонная будка, из-за чего в доме наблюдались перебои со связью. Аварию коммунальщики ликвидировали в после новогодних праздников, но яма оставалась разрытой до марта.

В ООО "Концессии водоснабжения" после публикации информагентства пообещали закопать яму у дома №26 по ул. Константина Симонова, а также провести благоустройство и вывести мусор до конца текущей недели.



