В Волгограде закопали опасную коммунальную яму у девятиэтажки

Общество 03.03.2021 16:09
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03.03.2021 16:09
Коммунальщики сегодня ликвидировали огромную яму, раскопанную два месяца назад возле девятиэтажного дома в Дзержинском районе Волгограда при устранении аварии на канализационном трубопроводе. О том, что приехала техника и яму стали закапывать, ИА "Высота 102" сообщили жильцы многоэтажки.
О гигантской яме, которая оголила фундамент жилого дома, в начале недели в редакцию сообщили собственники квартир девятиэтажного дома №26 на улице им. Константина Симонова. Люди переживали за дом, который, по их мнению, может рухнуть из-за нерасторопности коммунальщиков. На момент обращения жителей в редакцию информагентства, в яму уже свалилась телефонная будка, из-за чего в доме наблюдались перебои со связью. Аварию коммунальщики ликвидировали в после новогодних праздников, но яма оставалась разрытой до марта.
В ООО "Концессии водоснабжения" после публикации информагентства пообещали закопать яму у дома №26 по ул. Константина Симонова, а также провести благоустройство и вывести мусор до конца текущей недели.
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