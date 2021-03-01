Общество

Коммунальная яма держит в страхе жильцов девятиэтажки в Волгограде (ВИДЕО)

Общество 01.03.2021 20:14
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01.03.2021 20:14




Гигантская яма, раскопанная коммунальщиками два месяца назад возле девятиэтажного дома №26 на улице им. Константина Симонова в Волгограде, лишила покоя жителей многоэтажки. Как сообщили ИА "Высота 102" собственники квартир, проблема, которая вылилась в серьезную коммунальную аварию, зрела давно. Два года назад на этом месте, где раньше стояли киоски, появился небольшой провал, который засыпали песком. "Похоже, что тогда течь не была устранена, потому что под Новый год появился новый провал. После Нового года здесь все раскопали, а когда начались морозы рабочие все побросали и уехали", - рассказывают жильцы девятиэтажки.

По их словам, ремонтные работы длились две недели. Коммунальные службы откачивали нечистоты, выгребали зловонную жижу ковшом экскаватора, а потом меняли кусок ветхой канализации. Уже несколько недель рабочих здесь не видели. Яма по-прежнему на месте, как и зловонный запах в подъездах домов. "Вонь стоит невыносимая, невозможно дышать. Одеваем повязки, чтобы выйти в подъезд и спуститься на первый этаж", - говорят жильцы. Особенно их беспокоит огромная яма, оголившая фундамент многоэтажки. "Нам страшно, что дом наш уходит под землю. Здесь рядом деревья упали, асфальт уходит вниз", - делятся своими переживаниями люди. В яму уже свалилась телефонная будка, из-за чего в доме наблюдаются перебои со связью. 

Собственники жилья утверждают, что неоднократно сообщали о проблеме в управляющую компанию, жаловались в администрацию города и области, прокуратуру, но коммунальный вопрос не решается. 
В пресс-службе "Концессии водоснабжения" информагентству сообщили, что работы у дома №26 по улице им. Константина Симонова еще не завершены. Коммунальщикам предстоит провести мероприятия по изоляции смежных коммуникаций, а потом засыпать яму и провести благоустройство. Точных сроков ИА "Высота 102" не озвучили, но пообещали все закончить в ближайшее время.

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