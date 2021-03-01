Общество 01.03.2021 20:14
0
01.03.2021 20:14
Гигантская яма, раскопанная коммунальщиками два месяца назад возле девятиэтажного дома №26 на улице им. Константина Симонова в Волгограде, лишила покоя жителей многоэтажки. Как сообщили ИА "Высота 102" собственники квартир, проблема, которая вылилась в серьезную коммунальную аварию, зрела давно. Два года назад на этом месте, где раньше стояли киоски, появился небольшой провал, который засыпали песком. "Похоже, что тогда течь не была устранена, потому что под Новый год появился новый провал. После Нового года здесь все раскопали, а когда начались морозы рабочие все побросали и уехали", - рассказывают жильцы девятиэтажки.
По их словам, ремонтные работы длились две недели. Коммунальные службы откачивали нечистоты, выгребали зловонную жижу ковшом экскаватора, а потом меняли кусок ветхой канализации. Уже несколько недель рабочих здесь не видели. Яма по-прежнему на месте, как и зловонный запах в подъездах домов. "Вонь стоит невыносимая, невозможно дышать. Одеваем повязки, чтобы выйти в подъезд и спуститься на первый этаж", - говорят жильцы. Особенно их беспокоит огромная яма, оголившая фундамент многоэтажки. "Нам страшно, что дом наш уходит под землю. Здесь рядом деревья упали, асфальт уходит вниз", - делятся своими переживаниями люди. В яму уже свалилась телефонная будка, из-за чего в доме наблюдаются перебои со связью.
Собственники жилья утверждают, что неоднократно сообщали о проблеме в управляющую компанию, жаловались в администрацию города и области, прокуратуру, но коммунальный вопрос не решается.
В пресс-службе "Концессии водоснабжения" информагентству сообщили, что работы у дома №26 по улице им. Константина Симонова еще не завершены. Коммунальщикам предстоит провести мероприятия по изоляции смежных коммуникаций, а потом засыпать яму и провести благоустройство. Точных сроков ИА "Высота 102" не озвучили, но пообещали все закончить в ближайшее время.
Реклама
В Волгоградской области взлетели цены на проезд в пригородных автобусах и маршрутках01.03.2021 17:28
Общество 01.03.2021 17:28
Жители Волгограда могут сэкономить на проезде с бесконтактной картой «Мир»01.03.2021 16:35
Общество 01.03.2021 16:35
Фирменный поезд Волгоград – Москва будет курсировать ежедневно с 19 марта01.03.2021 14:22
Общество 01.03.2021 14:22
Слесари не пошли в красную зону: пациентов ковидного госпиталя в Волгограде оставили без горячей воды01.03.2021 13:48
Общество 01.03.2021 13:48
В Волгограде молодую мать обвинили в обмане центра занятости и лишили пособия01.03.2021 11:21
Общество 01.03.2021 11:21
Исторический момент: в Волгограде ДК Тракторозаводского района дождался реконструкции01.03.2021 11:00
Общество 01.03.2021 11:00
Депутатам Волгоградской облдумы понадобились зонты и наборы для первоклашек01.03.2021 08:55
Общество 01.03.2021 08:55
Утренний снегопад выгнал на дороги Волгограда 70 единиц спецтехники01.03.2021 08:00
Общество 01.03.2021 08:00
В обесточенный поселок Волгоградской области вернули свет и воду28.02.2021 10:54
Общество 28.02.2021 10:54
Прокуратура начала проверку после отключения воды и света в двух поселках под Волгоградом27.02.2021 19:56
Общество 27.02.2021 19:56
Всплеск дачных строек отмечен в Волгоградской области27.02.2021 18:48
Общество 27.02.2021 18:48
В аэропорту Волгограда прокомментировали ситуацию с задержкой и отменой рейсов27.02.2021 14:17
Общество 27.02.2021 14:17
В Волгограде преобразят НЭТ за 120 миллионов рублей27.02.2021 14:02
Общество 27.02.2021 14:02
Плитка, зелень и фонтан: одобрен проект благоустройства главной площади в Волгограде27.02.2021 12:37
Общество 27.02.2021 12:37
В Волгограде выберут новые территории для благоустройства по желанию горожан27.02.2021 09:46
Общество 27.02.2021 09:46
Реклама