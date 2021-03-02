К пятилетию тарифа «Игровой» от «Ростелекома» абонентская плата для новых клиентов снижена в два раза





«Ростелеком» и World of Tanks в честь пятилетия тарифа «Игровой» проводят акцию для новых подписчиков — после подключения тарифа абонентская плата за два первых месяца будет на 50% ниже. При этом тариф сохраняет все свои преимущества, включая неограниченный премиум-аккаунт в WorldofTanks и эксклюзивный танк Т-44-100 (Р). Заявки на подключение принимаются до 31 марта 2021 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Тариф «Игровой» разработан специально для геймеров и включает все необходимые им характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа могут принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях. Также только абонентам «Игрового» доступен эксклюзивный советский премиум-танк Т-44-100 (Р) со слотом в ангаре, обученным на 100% экипажем с нулевым навыком «боевое братство», тремя комплектами уникального камуфляжа (по одному для каждого типа карт) и уникальной надписью «Войска связи».

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию «Облачные игры GFN.RU».

gg.rt.ru . Акция для новых абонентов тарифа «Игровой» действует на всей территории России за исключением Дальневосточного федерального округа, Чеченской Республики, Республики Крым и Севастополя. Полная информация о тарифе «Игровой» и действующих акциях доступна на сайте



