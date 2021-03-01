Общество 01.03.2021 11:21
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01.03.2021 11:21
Прокуратура Краснооктябрьского района помогла 20-летней жительнице Волгограда отстоять свое право на получение социального пособия по безработице. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина пожаловалась в надзорное ведомство на сотрудников Центра занятости населения Волгограда.
В ходе проверки установлено, что воспитывающую несовершеннолетнего ребенка горожанку сняли с учета в Центре занятости населения Волгограда в качестве безработного гражданина под предлогом якобы предпринятой ею попытки получения пособия по безработице обманным путем – при отсутствии регистрации по месту жительства.
Однако на момент обращения в органы центра занятости населения с заявлением о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы и получения пособия по безработице она не располагала сведениями о снятии с регистрационного учета в судебном порядке. Прокуроры выяснили, что попытки обманным путем получить пособие по безработице в данном случае не имелось.
Изменение регистрационных сведений произошло не по ее инициативе и уже после назначения причитающихся выплат. Надзорное ведомство отмечает, что указанное обстоятельство в соответствии с законодательством не может служить основанием для снятия лица с учета в качестве безработного.
В адрес директора ГКУ "Центр занятости населения г. Волгограда" внесено представление с требованием восстановить выплату пособия. Опротестованы незаконные решения о прекращении выплат и снятии с регистрационного учета.
Сейчас нарушенные права женщины восстановлены, пособие по безработице выплачены в полном объеме с соответствующими доначислениями.
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