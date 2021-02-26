Общество 26.02.2021 19:47
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26.02.2021 19:47
Больше 20 тушек беременных коров и несколько мертвых телят обнаружили в поле жители поселка Городище. Как сообщили ИА «Высота 102» местные обитатели, трупы скота разбросаны по земле примерно в двух километрах от хозяйства фермера Игоря Корсикова, который, по словам граждан, имеет непосредственное отношение к этому незаконному кладбищу.
По словам жителей, трупы домашнего скота привезли на территорию вблизи бывшей Городищенской птицефабрики несколько дней назад. Сейчас останки животных, из утроб некоторых видны тела их детенышей, обгладывают стаи бродячих собак.
Как пояснили информагентству в областном комитете ветеринарии, в ситуации уже разбирается районная ветеринарная служба. Проверка показала, что гибель животных из-за инфекции или вирусного заболевания исключена. Основной версией произошедшего является отсутствие должного ухода и внимания за животными при отёле.
«В настоящее время принимаются меры для утилизации останков в соответствии со всеми ветеринарными правилами и требованиями», - отметили в профильном ведомстве. Не исключено, что тушки будут сожжены прямо на месте их обнаружения. Поскольку животные не были больны, то в соответствии с ветеринарными требованиями, такой способ уничтожения мертвых животных является допустимым. После сожжения останки будут закопаны.
Жители поселка Городище, знакомые с фермером Корсиковым, подтвердили версию областного комитета ветеринарии. «Мы спрашивали у него (Корсикова, - прим.ред.), что случилось. Он нам прямо сказал: «Не хватило корма». Мол, эти телки первородящие, из-за недоедания во время отела сдохли. В голове не укладывается, как такое можно было допустить. По моему мнению – это бесхозяйственность», - говорит местный житель Алексей.
По сведениям информагентства, несколько лет назад сельхозпроизводитель Корсиков получал бюджетный грант на развитие своей животноводческой фермы. Однако деньги пришлось вернуть в казну, поскольку фермер не справился с условиями получения господдержки. В его хозяйстве сейчас остается порядка 80 голов КРС.
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