В Волгоградскую облдуму поставят суперсплиты

Общество 21.02.2021 11:23
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21.02.2021 11:23
Около 330 тысяч рублей потратит аппарат Волгоградской облдумы на установку супермощных сплит-систем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, пять единиц оборудования должны иметь системы антиобледенения и работать при минус тридцати градусов на улице. В документации поясняется, что сплит-системы должны в круглосуточном режиме работать на охлаждение для исключения перегрева и выхода из строя оборудования серверных комнат областной думы.
Между тем, в 2020 году на закупку сплит-систем для регпарламента было уже потрачено около 250 тысяч рублей. В 2019 году на эти цели ушло более 800 тысяч рублей.
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