





Глава Волгограда сегодня проинспектировал ход работ по реконструкции линии скоростного трамвая в Тракторозаводском районе, а заодно и прокомментировал слухи о заболевании коронавирусом. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

«Пока 80% популяции не переболеет или не вакцинируется, эту заразу не остановить. Поэтому делайте выводы», - заметил Виталий Лихачев. Лихачев добавил, что вакцина от COVID-19 хоть и не дает 100%-ой защиты от коронавируса, но позволяет в случае заболевания легче перенести болезнь, если она случилась.

«Если заболели, то ничего страшного – в больницах сейчас очень много свободных мест. Период накала прошел. Не надо этого бояться. Нужно к этому уже спокойно относиться», - рекомендует жителям мэр Волгограда.



