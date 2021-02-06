



Специалисты МБУ «Волгоградзеленхоза» обнаружили дефекты в оборудовании детской площадки, установленной на верхней террасе Центральной набережной. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, во время планового обхода сотрудники зафиксировали повреждение части крепления канатного аттракциона, установленного на площадке. Предположительно, деформация части подвесных ступеней канатного мостика возникла из-за того, что на них была оказана нагрузка, превышающая допустимую. «Как будто слоны здесь катались», - пошутили коммунальщики.

На предприятии уже заказали новый канат и крепления для восстановления подвесных ступеней. Пока доступ на площадку ограничен.



