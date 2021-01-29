Волгоградское УФАС заподозрило в непорядочности оконную компанию





Руководитель Волгоградского УФАС России просит правоохранителей обратить внимание на компанию "Заводские окна" в связи с многочисленными жалобами волгоградцев на обман. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе антимонопольного ведомства, в настоящее время УФАС рассматривает жалобу пенсионерки, которой в этой компании насчитали более 100 тысяч рублей за остекление балкона без внутренней отделки.

Женщина рассказал, что ее заинтересовала реклама ООО "Заводские окна" (ИНН 3459077300), в которой предлагалось остеклить балконы и лоджии по выгодной цене. Она обратилась по телефону в офис оконной компании, расположенный в Волжском. Ей рассказали, что примерная цена готового балкона с внутренней отделкой будет составлять 75-80 тысяч рублей.

"Замерщик приехал, записал размеры балкона и дал мне договор, меня удивило, что предметом договора был не балкон и его остекление, а только окна, но замерщик сказал что это типовой договор и ничего страшного тут нет. Я заплатила ему 3 000 рублей", - рассказывает пожилая женщина. В оконной компании ей долго не говорили окончательную стоимость работ, но потом насчитали более 100 тысяч рублей без внутренней отделки. Ошарашенной пенсионерке предложили подписать спецификацию и внести предоплату. Договор на рассрочку женщине не дали, объяснив, что ей надо каждый месяц платить по 11 тысяч рублей до погашения стоимости изделия. При этом работы обещали выполнить, когда пенсионерка выплатит 50% от суммы. Через три месяца с нее потребовали внести оставшуюся сумму, потому что изготовили окна. Женщина поехала за разъяснениями в офис компании, где ее встретили недружелюбно.

"Девушки в офисе были настроены агрессивно, обозвали меня мошенницей и сказали, что я пользуюсь их деньгами. Но они отдали мне спецификацию, хотя я и просила расторгнуть договор. Они кричали, что подадут на меня в суд, - пишет в жалобе пенсионерка. - Обратилась в Роспотребназор, там мне сказали, что это мошенники и уже не я первая обращаюсь к ним".

Потребитель утверждает, что она написала письмо в офис этой компании на имя директора с просьбой расторгнуть договор, но ей продолжают звонить, требовать деньги и угрожать.

Волгоградское УФАС направило копии материалов заявления в Управление Роспотребнадзора и ГУ МВД по Волгоградской области для принятия мер реагирования в рамках компетенции данных ведомств.

"Считаем, что правоохранительным органам стоит пристальнее присмотреться к компании "Заводские окна". Недавняя история с волгоградскими автоцентрами показывает, что с такими нехорошими людьми, которые не чураются нечестных методов изымания денежных средств у пожилых людей, можно и нужно бороться совместными усилиями", - сообщил руководитель УФАС Роман Лучников.

Тем временем потребители выигрывают иски, поданные к ООО "Заводские окна". Так, 14 декабря 2020 года и.о. мирового судьи судебного участка № 112 постановил взыскать с этой оконной компании в пользу потребителя 156 тысяч рублей с учетом неустойки, штрафа, морального вреда при первоначальной сумме, уплаченной по договору, в размере около 47 тысяч рублей.



