Общество 23.01.2021 14:07
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23.01.2021 14:07
Акция в поддержку местного времени, которое было отменено с 27 декабря прошлого года, прошла сегодня в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», около 200 человек, которые так и не смогли смириться с переводом часов, собрались в Краснооктябрьском районе на площади у Царицынской оперы.
По их словам, после перехода на московское время световой день сократился на час. «Мы идем на работу еще темно, возвращаемся – уже темно. Получается, что у нас отобрали час светлого времени!», - говорят участники акции. Опрос, на основании которого Волгоградскую область перевели на московское время, они считают нелегитимным.
Инициативная группа сторонников волгоградского времени выступает за проведение нового референдума по вопросу о времени. «Самое главное, чтобы этот референдум был честным и последним», - говорили журналистам люди.
Напомним, два года Волгоградская область жила по местному времени, опережая Москву на час. Такой выбор сделали жители на общеобластном референдуме в 2018 году. За смену часового пояса (МСК +1) тогда выступили 58,8% участников голосования или свыше 687 тысяч жителей региона. Однако в этом году жителей Волгоградской области решили вновь спросить о времени, совместив обычный опрос мнения с голосованием по поправкам в Конституцию России. По итогам опроса, проведенного с 25 июня по 1 июля, в ходе которого не вели письменный учет участников и не спрашивали их паспорта, за московское время высказались 65,7% респондентов или 890 тысяч человек. На основании протокола данного голосования депутаты облдумы инициировали очередную процедуру перевода стрелок часов. Вопрос о времени разделил жителей региона примерно пополам – одни активно выступали за сохранение местного времени, другие ратовали за возвращение московского. В итоге изменение в регионе часового пояса одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Президент Владимир Путин поставил точку в этом вопросе, подписав 22 декабря текущего года Указ о внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени».
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