



В Волгограде управляющая компания «Гала Парк» восстановит нарушенную отделку в квартире №24 дома №5 на улице Северный городок Краснооктябрьского района, где два дня назад отвалился фрагмент потолка. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, коммунальщики должны это сделать до 21 января. Также было проведено обследование технического состояния дома и коммуникаций, угрозы обрушения капитальных конструкций нет. По результатам обследования УК также дано поручение о приведении в порядок неисправных инженерных коммуникаций жилого здания.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в квартире отвалилась часть потолка, мама с грудным ребенком едва не попала под каменный обвал. Жители также жаловались на не выполнение управляющей компанией своих обязанностей по содержанию жилья, в частности, на заполненный водой подвал и постоянные испарения в подъезде.

В администрации пояснили, что данный дом был признан аварийным в мае 2018 года. Тогда же жильцам дома было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда до начала процедуры расселения. Жители отказались каждый в силу своих причин. В ближайшее время собственнице из квартиры № 24 будет повторно предложено переехать в помещения маневренного фонда. Аналогичная возможность есть и у других жильцов дома.

В мэрии напомнили, что в рамках реализации программы до сентября 2025 года из 253 аварийных домов в новое жилье переедут порядка 9800 человек.



