Общество

В Волгограде УК заставили сделать ремонт в квартире с обрушенным потолком

Общество 20.01.2021 08:31
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20.01.2021 08:31


В Волгограде управляющая компания «Гала Парк» восстановит нарушенную отделку в квартире №24 дома №5 на улице Северный городок Краснооктябрьского района, где два дня назад  отвалился фрагмент потолка. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, коммунальщики должны это сделать до 21 января. Также было проведено обследование технического состояния дома и коммуникаций, угрозы обрушения капитальных конструкций нет. По результатам обследования УК также дано поручение о приведении в порядок неисправных  инженерных коммуникаций жилого здания. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что в квартире отвалилась часть потолка, мама с грудным ребенком едва не попала под каменный обвал. Жители также жаловались на не выполнение управляющей компанией своих  обязанностей по содержанию жилья, в частности, на заполненный водой подвал и постоянные испарения в подъезде. 
В администрации пояснили, что данный дом был признан аварийным в мае 2018  года. Тогда же жильцам дома было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда до начала процедуры  расселения. Жители отказались каждый в силу своих причин.  В ближайшее время собственнице из квартиры № 24 будет повторно  предложено переехать в  помещения маневренного фонда. Аналогичная  возможность есть и у других жильцов дома.
В мэрии напомнили, что в рамках реализации программы до сентября 2025 года из  253  аварийных домов в новое жилье переедут порядка 9800 человек.

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