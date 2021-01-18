Общество 18.01.2021 13:45
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18.01.2021 13:45
Сегодня на 64-ом году жизни в Волгограде скончался заслуженный тренер России, директор МБУ «Спортивная школа №1» Александр Лисовой. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации города.
Как стало известно информагентству, Александр Иванович умер от коронавируса. Его госпитализировали в больницу в конце прошлой недели - болезнь развивалась стремительно. По словам близких, он сгорел буквально за несколько дней.
Заслуженный тренер России, ветеран труда Александр Лисовой имел более чем 30-летний педагогический стаж. В спортшколе №1 Волгограда преподавал с 1984 года, а с 2006 года руководил этим учреждением. Среди его учениц — двукратная олимпийская чемпиона Елена Исинбаева и чемпионка Европы по спортивной гимнастике Татьяна Казанцева.
Администрация Волгограда и федерация спортивной гимнастики выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Александра Ивановича.
«Он владел демократическим стилем руководства, умело координировал деятельность тренерского коллектива, использовал основы психологии и делового общения, определял участие каждого тренера в осуществлении программы, по которой работает школа», - отметили в федерации спортивной гимнастики.
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