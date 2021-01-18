Волгоградцам назвали телефоны для жалоб на непроходимые дворы





Для волгоградцев организована «горячая линия» по вопросам качества уборки дворов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, жалобы будут приниматься как по телефонам, так и по электронной почте МБУ «ЖКХ» районов города.





Красноармейский район – телефон 67-70-67, эл.почта mbu_jkh@kram.volgadmin.ru

Кировский район – телефон 45-29-83, эл.почта kirjkh@mail.ru

Советский район - телефон 41-69-51, эл.почта mbu08@volgadmin.ru

Ворошиловский район – телефон 33-63-92, 33-63-84, эл.почта mbu.gkh.vr@yandex.ru

Дзержинский район – телефон 33-63-92, 33-63-84, эл.почта mugkhdzer@inbox.ru

Центральный район – телефон 23-13-15, эл.почта mbuvzh@mail.ru

Краснооктябрьский район – телефон 73- 50- 82, эл.почта mujkhkor@gmail.com

Тракторозаводский район – телефон 70-10-26, эл.почта kadrygkhtzr@yandex.ru





Согласно прогнозу синоптиков очередной снегопад будет продолжаться в Волгограде до конца дня. Все жалобы жильцов на несвоевременную и некачественную обработку дворовых территорий от гололеда направляются в муниципальную жилищную инспекцию, а также сотрудникам административно-технических отделов районных коммунальных служб для проведения проверки.

Проверки дворов по обращениям волгоградцев проводятся ежедневно, все нарушения фиксируются и остаются на контроле до полного устранения. Помимо работы с обращениями граждан, муниципалитет проводит внеплановые рейды по осмотру дворов.

При установлении факта некачественной уборки управляющие компании получают уведомления с требованиями устранить недостатки в короткие сроки. Если к моменту повторной проверки состояние двора останется без изменений, управляющая компания будет оштрафована на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. При этом штраф не отменяет необходимость устранения выявленного нарушения.



