Общество

На Волгоград надвигается новый снегопад

Общество 17.01.2021 17:49
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17.01.2021 17:49


Дорожные предприятия приведены в полную готовность в связи с прогнозом  об  очередном ухудшении погоды. Как сообщили  ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, по информации синоптиков, сегодня вечером на территории Волгограда снова ожидается снегопад, который будет продолжаться до вечера 19 января.
Учитывая прогноз погоды, на дорожно-коммунальных предприятиях подготовлен достаточный запас противогололедных реагентов, ГСМ, при необходимости предусмотрена оперативная заправка техники на маршруте движения. В случае усиления снегопада группировка спецтехники будет увеличена.  В связи с этим муниципальные службы призывают волгоградцев соблюдать осторожность при передвижении по дорогам, утром 19 января по возможности пересесть на общественный транспорт, а также   не бросать машины на крайних полосах и обочинах дорог, чтобы не препятствовать качественной уборке города.
В ночную смену на городские улицы выйдут свыше 60 единиц техники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин, тракторы-щетки, самосвалы.
В течение дня во всех районах города бригады МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» продолжали устранять последствия обильных снегопадов, прошедших в конце текущей недели. При помощи спецтехники вывезено свыше 500 кубометров снега, а на проезжую часть нанесено порядка 100 тонн песко-соляной смеси. Особое внимание уделялось второстепенным участкам улично-дорожной сети - ул. Вельботной, им. Федотова, им. Курчатова, Тбилисской, Ольховской и др. Специалисты с помощью спецтехники сгребали и вывозили снег, а также формировали снежные валы для последующих вывозов.
Напомним, работы по очистке городских магистралей от снега и обработке их реагентом начались с ухудшением погодных условий 13 января и продолжаются в круглосуточном режиме по настоящее время. За этот период с городских дорог вывезено свыше 3 тысяч кубометров снежных масс. Для обеспечения безопасного проезда на дорожное полотно в общей сложности нанесено свыше 7 тысяч тонн реагентов.
Одновременно продолжается уборка дворов многоквартирных домов, внутриквартальных проездов и тротуаров. Администрацией организован персональный контроль за ходом работ по уборке дворов. Всего в областном центре насчитывается 2,5 тысячи дворов, которые   должны быть приведены в порядок в ближайшие сутки.

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