Общество

"Еще немножечко терпения": в Волгограде пересчитали расчищенные от снега дворы

Общество 16.01.2021 16:29
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16.01.2021 16:29


В Волгограде спустя почти сутки после снегопада 75% входных групп дворовых территорий очищены от снежных завалов. Также от сугробов освобождены 47% дворовых проездов многоэтажных домов. Всего в областном центре насчитывается 2,5 тысячи дворов, которые которые окончательно должны быть приведены в порядок в ближайшие сутки. Об этом сегодня в ходе мониторинга работы управляющий компаний заявил вице-мэр Волгограда Олег Тетерятник, сообщает ИА "Высота 102".
Не приступивших к уборке снега УК и ТСЖ в Волгограде, по словам чиновника, нет. "Есть дворы, где уборка еще не производилась. Эти адреса мы знаем. И понимаем, в чем причина - нехватка людских ресурсов у эксплуатирующих организаций. Прошу жителей проявить еще немножечко терпения -  в ближайшие сутки мы эту работу доведем до конца", - говорит заместитель мэра города. Также Олег Тетерятник обратился к горожанам с просьбой освободить по возможности дворы от автомобилей для проезда снегоуборочной техники. В ручном режиме ликвидация последствий снегопада займет гораздо больше времени.
По поручению главы Волгограда Виталия Лихачева администрацией организован персональный контроль за ходом работ по уборке дворов. Мониторинг проводится силами жилищной инспекции и административно-технических комиссий районных администраций. Муниципалитет также оказывает помощь управляющим компаниям, как техникой, так и людскими ресурсами.
Всего в Волгограде 6000 многоквартирых домов, которые обслуживают 177 управляющих компаний и 234 товарищества собственников жилья.
По данным ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», регион четвертые сутки находится во власти Каспийского циклона. Накануне на  город-герой обрушился сильный снегопад, который привел к 10-балльным пробкам. Днем облкомтранс заявил о введении до 16 января временного ограничения автобусного сообщения по междугородним и межмуниципальным маршрутам. В областном центре специализированные службы были вынуждены при содействии полиции перекрывать на короткие промежутки времени движение транспорта на самых проблемных участках для расчистки асфальта от снега. Для освобождения магистралей от застрявших на подъемах грузовиков с прицепами привлекались автопогрузчики. Сотрудники ГАИ дежурили на основных въездах в Волгоград, останавливая прибывающие в город фуры. Водителей многотонников настоятельно просили переждать непогоду на автостоянках.
Минувшей ночью на дорогах города работало свыше 100 единиц техники, в том числе 70 комбинированных дорожных машин.

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