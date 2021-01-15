Это полный коллапс: накрывающий снегом Волгоград парализовали 10-бальные пробки (ВИДЕО)

Общество 15.01.2021 13:30
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15.01.2021 13:30
Снегопад обрушился сегодня на Волгоград, добавив проблем коммунальщикам и автомобилистам. Как сообщает ИА "Высота 102", сейчас в городе 10-бальные пробки. Затруднено движение почти на всех городских магистралях, на дорогах можно увидеть множество мелких ДТП. "Это полный коллапс, давно такого не было", - отмечают водители.
На Третьей продольной на выезде из города буксуют многотонные фуры. Причина - сильный снегопад и плохая видимость. Много проблемных участков не только в самом Волгограде, но и на дорогах области. Скопление большегрузов и другого автотранспорта наблюдается возле Камышина, где традиционно в такую погоду возникают проблемы.
Сотрудники ГИБДД и коммунальных служб рекомендуют в такую погоду воздержаться от поездок и не бросать машины возле обочин, чтобы не мешать дорожной технике.
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