Это полный коллапс: накрывающий снегом Волгоград парализовали 10-бальные пробки (ВИДЕО)











Снегопад обрушился сегодня на Волгоград, добавив проблем коммунальщикам и автомобилистам. Как сообщает ИА "Высота 102", сейчас в городе 10-бальные пробки. Затруднено движение почти на всех городских магистралях, на дорогах можно увидеть множество мелких ДТП. "Это полный коллапс, давно такого не было", - отмечают водители.









На Третьей продольной на выезде из города буксуют многотонные фуры. Причина - сильный снегопад и плохая видимость. Много проблемных участков не только в самом Волгограде, но и на дорогах области. Скопление большегрузов и другого автотранспорта наблюдается возле Камышина, где традиционно в такую погоду возникают проблемы.





Сотрудники ГИБДД и коммунальных служб рекомендуют в такую погоду воздержаться от поездок и не бросать машины возле обочин, чтобы не мешать дорожной технике.