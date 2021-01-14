Врачи ковидного госпиталя в Волгограде встретили митрополита

Общество 14.01.2021 12:28
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14.01.2021 12:28
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор посетил медицинских работников ковидного госпиталя ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской епархии, владыку сопровождал благочинный Сарептского округа протоиерей Сергий Тюпин и духовенство епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Священнослужители поблагодарили медицинских работников за их героический труд. Они передали от приходов Волгоградской епархии корзины с фруктами и коробки с конфетами в отделения для болящих коронавирусом и для медработников. Свои подарки вручил и митрополит Феодор.
В епархии отметили, что традиция на Святки посещать больницы, детские дома, тюрьмы существует в Русской Православной Церкви давно. Святки - это период от Рождества Христова до Крещения Господня.
Фото с сайта Волгоградской епархии
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