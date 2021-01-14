Общество

Врачи ковидного госпиталя в Волгограде встретили митрополита

Общество 14.01.2021 12:28
0
14.01.2021 12:28


Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор посетил медицинских работников ковидного госпиталя ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской епархии, владыку сопровождал благочинный Сарептского округа протоиерей Сергий Тюпин и духовенство епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.  Священнослужители поблагодарили медицинских работников за их героический труд. Они передали от приходов Волгоградской епархии корзины с фруктами и коробки с конфетами в отделения для болящих коронавирусом и для медработников. Свои подарки вручил и митрополит Феодор.
В епархии отметили, что традиция на Святки посещать больницы, детские дома, тюрьмы существует в Русской Православной Церкви давно. Святки - это период от Рождества Христова до Крещения Господня.
Фото с сайта Волгоградской епархии

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
14.01.2021 14:52
Общество 14.01.2021 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2021 13:52
Общество 14.01.2021 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2021 12:31
Общество 14.01.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2021 11:52
Общество 14.01.2021 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2021 11:17
Общество 14.01.2021 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2021 11:16
Общество 14.01.2021 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2021 08:50
Общество 14.01.2021 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 20:59
Общество 13.01.2021 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 20:01
Общество 13.01.2021 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 17:56
Общество 13.01.2021 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 16:35
Общество 13.01.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 16:01
Общество 13.01.2021 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 14:52
Общество 13.01.2021 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 13:07
Общество 13.01.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 13:00
Общество 13.01.2021 13:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:58
Сидеть до конца жизни: в Волгограде вынесли суровый приговор убийце полицейскогоСмотреть фотографии
14:52
Это чудо: неизвестный волшебник закрыл сбор 160 млн рублей малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде оглашают приговор убийце полицейского (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Чиновники искали в кварталах Волгограда дворниковСмотреть фотографии
13:21
ВТБ на 40% увеличил выдачи ипотеки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
В Волгоградской области построят вторую новую инфекционную больницуСмотреть фотографии
12:28
Врачи ковидного госпиталя в Волгограде встретили митрополитаСмотреть фотографии
12:11
Терпеть еще долго: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
11:52
Жители Кишечного поселка Волгограда жалуются на коммунальное расстройствоСмотреть фотографии
11:51
Сбербанк за сутки предоставил бизнесу более 100 млн рублей по льготной программе кредитования под 7%Смотреть фотографии
11:17
Синее зарево на дорогах Волгограда удивило горожанСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Остановилось сердце: в Волгограде скончался легендарный бомбардир "Ротора"Смотреть фотографии
10:42
Эксперты назвали предварительную причину пожара, уничтожившего трамвай в ВолжскомСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде виновника тройного ДТП нашли мертвым в машинеСмотреть фотографии
08:50
Как по минному полю: Волгоград проснулся в ледяном «корсете»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:48
Власти Волгоградской области хотят узаконить коллекторов для взыскания долгов за капремонтСмотреть фотографии
20:59
Это провал: волгоградцы застукали УК с лопатами песка на ушедшем в землю асфальтеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Страшно было пять лет назад»: глава Волгограда проинспектировал расчистку дорог от снега и гололедаСмотреть фотографии
19:37
Банк «Открытие» первым в России выдал кредит по сниженной ставке в рамках льготной госпрограммы кредитования МСПСмотреть фотографии
17:56
Испытание снегопадом и ледяным дождем: дороги Волгограда сняли сверху (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгоградской области начальников УФССП и Росимущества подозревают во взяточничествеСмотреть фотографии
17:53
Гособвинение просит посадить пожизненно убийцу полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Под Волгоградом экс-полицейский с подругой обогатились за счет гастарбайтеровСмотреть фотографии
17:12
Волгоградский бизнес успешно совершил "бесшовный" переход с ЕНВДСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области к должникам за свет сначала приходят роботыСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области из-за непогоды ограничили движение автобусовСмотреть фотографии
16:01
Полторы тысячи дворников спасают Волгоград от снежных заваловСмотреть фотографии
14:52
Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслуСмотреть фотографии
14:33
Главная защитница бизнеса Волгоградской области остается в должностиСмотреть фотографии
13:07
Волгоградский губернатор высказался о ценах на продуктыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 