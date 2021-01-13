Снегопад в Волгограде вывел на улицы «боевую» технику





С началом снегопада на улицы Волгограда вышли свыше 50 единиц техники, которая ведет обработку трасс от гололедицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, уже нанесено около 230 тонн песко-соляной смеси. В первую очередь, как обычно, обрабатываются основные магистрали, а также маршруты общественного транспорта. Затем бригады дорожников перейдут на второстепенные дороги. Учитывая неблагоприятный прогноз, работы продолжатся без перерыва. Спецтехника будет возвращаться на уже очищенные участки для повторной обработки. В случае необходимости количество машин увеличат. За расчистку дворовых территорий, напомнили в администрации, несут ответственность управляющие компании.

По прогнозам синоптиков, сильные осадки в регионе сохранятся до конца дня дня. Ожидается мокрый снег, ледяной дождь, а в отдельных районах –туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 20 м/с, с колебаниями температуры воздуха около нуля и местами до −14 °С, в отдельных северных районах – метель.