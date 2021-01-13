Общество

Снегопад в Волгограде вывел на улицы «боевую» технику

Общество 13.01.2021 08:18
0
13.01.2021 08:18


С началом снегопада на улицы Волгограда вышли свыше 50 единиц техники, которая ведет обработку трасс от гололедицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, уже нанесено около 230 тонн песко-соляной смеси. В первую очередь, как обычно, обрабатываются основные магистрали, а также маршруты общественного транспорта. Затем бригады дорожников перейдут на второстепенные дороги. Учитывая неблагоприятный прогноз, работы продолжатся без перерыва. Спецтехника будет возвращаться на уже очищенные участки для повторной обработки. В случае необходимости количество машин увеличат. За расчистку дворовых территорий, напомнили в администрации, несут ответственность управляющие компании. 
По прогнозам синоптиков, сильные осадки в регионе сохранятся до конца дня дня. Ожидается мокрый снег, ледяной дождь, а в отдельных районах –туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 20 м/с, с колебаниями температуры воздуха около нуля и местами до −14 °С, в отдельных северных районах – метель.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
13.01.2021 10:54
Общество 13.01.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 10:18
Общество 13.01.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2021 09:05
Общество 13.01.2021 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 17:00
Общество 12.01.2021 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.01.2021 15:25
Общество 12.01.2021 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.01.2021 14:24
Общество 12.01.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 13:51
Общество 12.01.2021 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 13:02
Общество 12.01.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 10:52
Общество 12.01.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2021 10:15
Общество 12.01.2021 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 22:46
Общество 11.01.2021 22:46
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 17:09
Общество 11.01.2021 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 11:40
Общество 11.01.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 11:39
Общество 11.01.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 18:42
Общество 10.01.2021 18:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:54
Погода бушует: на дорогах Волгограда и области стало небезопасноСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом водитель "Лады" разбил чужой Porsche CayenneСмотреть фотографии
10:18
«Когда хочу, тогда и приеду»: в Волгограде УК подала в суд на жильца престижного дома из-за немытых соседейСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде у обитателей аварийного поселка появился шанс на новую жизньСмотреть фотографии
08:18
Снегопад в Волгограде вывел на улицы «боевую» техникуСмотреть фотографии
19:33
До десяти лет: смерть второго пенсионера «утяжелила» дело о коммунальной аварии в ВолжскомСмотреть фотографии
18:01
Яма на яме: мост через Волго-Донской канал в Волгограде трещит по швам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21Смотреть фотографии
17:00
Прокурор Волгоградской области наградил лучших сотрудниковСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде сообщают о задержаниях глав Росимущества и УФССП по регионуСмотреть фотографии
15:53
Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателейСмотреть фотографии
15:53
«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечениемСмотреть фотографии
15:25
Узнать за 60 секунд: Сбер разработал алгоритм, определяющий по голосу, кашлю и дыханию вероятность заболевания COVID-19Смотреть фотографии
15:25
Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикамСмотреть фотографии
14:45
Банк «Открытие» создал дочернюю компанию для реализации сделок мезонинного финансированияСмотреть фотографии
14:24
То пусто, то густо: чиновники оправдались за посленовогодние очереди в волгоградских поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В больнице Волгограда умер второй пострадавший от порыва трубы с кипяткомСмотреть фотографии
13:42
Облздрав оценил последствия новогодних гуляний волгоградцевСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде «забаррикадировавшуюся» от жильцов УК оштрафовали на крупную суммуСмотреть фотографии
12:30
В райсуде Волгограда отказались рассматривать уголовное дело экс-судьи ДобрынинойСмотреть фотографии
12:17
Шесть человек с COVID-19 скончались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
У губернатора Волгоградской области случилось дежавю в кинотеатре «Победа»Смотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом ищут покалечившего пешехода водителя-беглецаСмотреть фотографии
10:15
Жильцы аварийных домов в Волгограде стали миллионерамиСмотреть фотографии
08:27
Чиновники отменили аукцион на дорогой апгрейд совещательной комнаты губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:46
В Волжском на месте трагедии заменили аварийный участок теплотрассыСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде пропавшего два дня назад школьника нашли в "Макдоналдсе"Смотреть фотографии
19:22
Водитель «Газели» уснул за рулем на пути из Волгограда в Ростов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:13
Прогулка по «гетто»: обитатели брошенного властями аварийного квартала в Волгограде сняли безнадегу и мрак своей жизниСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Прокуратура выясняет причины покраснения реки и гибели рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 