В Волжском в дачном массиве выгорели коттедж и фургон

Происшествия 04.01.2021 08:27
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04.01.2021 08:27
За считанные минуты сгорел деревянный дом в СНТ «Здоровье Химика» в городе Волжском минувшим утром. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь перекинулся с коттеджа на припаркованный рядом автомобиль «Газель» – общая площадь пожара составила 108 кв. м. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10.30, через 16 минут прибывшие на место пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части потушили огонь. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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