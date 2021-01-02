На посту ДПС под Волгоградом встретили VIP-гостя





Сегодня личный состав сводного отряда на стационарном посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе принимал поздравления с Новым годом и Рождеством от губернатора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, Андрей Бочаров ознакомился с бытовыми условиями, которые созданы для несущих круглосуточное дежурство сотрудников, техническим оснащением поста. За высокие результаты в служебной деятельности глава региона вручил благодарности, отметив вклад отряда в обеспечение комплексной безопасности.









Стационарный пост ДПС «Чапурниковский», расположенный на трассе «Волгоград - Элиста», является южными воротами региона. Здесь ежесуточно проходят проверку порядка 200 единиц грузового, легкого и пассажирского автотранспорта.



