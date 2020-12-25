Четыре сыночка: первая в этом году тройня выписана из волгоградского перинатального центра





Родители из Суровикино в канун нового года забрали из волгоградского перинатального центра №2 троих детишек. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, многодетной мамой стала Екатерина Беличенко из Суровикино — в семье родились сразу три мальчика: Александр, Иван и Матвей. После рождения тройни Екатерина и ее муж Сергей теперь будут воспитывать четверых сыновей — у супругов подрастает полуторогодовалый первенец.

Событие стало настоящим подарком не только для семьи, но и для коллектива перинатального центра №2, который на днях отпраздновал 10-летний юбилей. За этот период здесь появились на свет также более 40 тысяч малышей, в том числе 1229 двоен, 22 троен, одна четверня.



