Телеком

Противостоянию лыжников и сноубордистов положен конец: МегаФон обеспечил связью всех

Телеком 25.12.2020 14:06
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25.12.2020 14:06


Крупнейший российский горнолыжный курорт Роза Хутор готовится к невероятному росту числа туристов - на 25% выше обычного. Поэтому накануне сезона, МегаФон усилил сигнал связи на всех сочинских склонах, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Специалисты компании установили новые базовые станции 4G сразу в нескольких точках курорта на разной высоте: 
• северный и южный склоны курортов в Горной Олимпийской Деревне (высота - 1100 м над уровнем моря);
• станция Роза Долина (560 м);
• станция Эдельвейс (1472 м);
• станция Крокус (2509 м).
«Потребление трафика ежегодно растет в полтора-два раза. Поэтому мы продолжаем улучшать сеть. Сегодня все базовые станции МегаФона на Розе Хутор поддерживают стандарт 4G. Туристы остаются на связи с максимальным качеством сигнала не только в кафе, ресторанах, отелях, на станциях подъемников, но и на самих горных склонах и перемещаясь по канатной дороге», - комментирует Игорь Ионов, директор МегаФона в Сочи.
В новогодние каникулы 2019-2020 на Розе Хутор абоненты МегаФона скачали около 36 тысяч гигабайт трафика. Примерно столько весит целая коллекция мирового кинематографа – более 7 тысяч фильмов, и проговорили порядка 900 тысяч минут, за такое время телефонных разговоров можно совершить пешее кругосветное путешествие.
Бесперебойность работы сети на курорте контролируется программой усиленного мониторинга – инженеры компании следят за работой базовых станций в прямом эфире и готовы в случае любой непредвиденной ситуации моментально устранить проблему.
Кроме того, с этого года на всем курорте абонентам доступна технология VoLTE, которая существенно улучшает качество звука: голос звучит так, будто собеседник находится рядом. При этом, с помощью VoLTE можно совершать голосовые вызовы, не прерывая интернет-сессии. То есть одновременно говорить по телефону и, например, строить маршрут в навигаторе. 

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