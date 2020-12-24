В Волгограде полицейский Дед Мороз сделал из 8-летнего Вани пожарного

Общество 24.12.2020 12:54
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24.12.2020 12:54
Мечту 8-летнего Вани из Волгограда исполнил полицейский Дед Мороз. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мальчик очень хотел побывать в настоящей пожарной части, а в будущем стать спасателем. Об этом ребенок рассказал полицейским, которые в костюмах Деда Мороза и Снегурочки пришли, чтобы вручить подарки. Полицейские решили исполнить мечту мальчика. На следующий день они снова приехали к Ване и позвали его на экскурсию в пожарную часть Дзержинского района. Сотрудники МЧС с радостью показали мальчику пожарную спецтехнику и оборудование. Ваня смог увидеть и примерить боевой костюм пожарного, посмотреть изнутри, чем оборудован спецавтомобиль, проверил спецсигналы.
На память юному гостю пожарные презентовали форменную экипировку и коллекционные модели специальной техники.
В ГУ МВД России по Волгоградской области отметили, что волгоградские полицейские ежегодно поздравляют детей, которые не по своей вине оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительной акции МВД России "Полицейский Дед Мороз" стражи порядка обещают исполнить мечты других мальчишек и девчонок.
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