Общество

В МВД посоветовали детям играть в одиночные видеоигры

Общество 13.03.2025 20:45
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13.03.2025 20:45


В МВД России посоветовали детям играть в однопользовательские видеоигры от крупных студий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на начальника столичного управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России Антона Кононенко, только такие игры гарантируют безопасный игровой опыт. 

- Занимайте активную позицию, интересуйтесь игровой индустрией, изучайте отзывы и сами выбирайте, во что будет играть ваш ребенок. Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт, - заявил Кононенко.

Также представитель полиции посоветовал родителям принимать участие в интересах ребенка, чтобы создать доверительные отношения и обезопасить его. Также необходимо напомнить о правилах цифровой гигиены. 

- Обязательно учитывайте возрастные ограничения, используйте родительский контроль. Многие платформы имеют инструменты для ограничения времени игры и контроля общения, - посоветовал Кононенко.

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