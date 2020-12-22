Главный фонтан Волгограда впервые наряжают в фееричный костюм





Фонтан на верхней террасе Центральной набережной Волгограда впервые кардинально меняет облик. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, рабочие приступили к монтажу эффектных украшений на знаковом объекте города. Скульптурную композицию внутри гранитной чаши обрамят светодиодные брызги и романтичные звезды. Для новогоднего преображения водного сооружения будет использовано 600 метров мерцающей огнями гирлянды.

Уже завтра, 23 декабря, в сквере Пушкина появятся две декоративные арки в виде оленей. Каркас изделий сделан из золотистого алюмокомпозита. По-новогоднему украшения заиграют благодаря гирляндам, неону и елочным шарам. Ещё один арт-объект появится 24 декабря на нижней террасе набережной. Это 10-метровый тоннель в виде ноля, входящего в состав надписи "2021". В высоту инсталляция составляет порядка четырех метров.



