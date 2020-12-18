В Волгоградской области отследили потоки мигрантов

Общество 18.12.2020 14:37
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18.12.2020 14:37
В Волгоградской области в январе-октябре 2020 года было зарегистрировано 54020 мигрантов, из них 24793 человека покинули наш регион, 29227 – прибыли из других регионов и стран. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, чаще всего мигранты приезжают в Волгоградскую область из Центрального федерального округа (36,2% от общего числа прибывших из других регионов России) и регионов Южного федерального округа (23,4%). Так, из Краснодарского края приехали 1445 человек, из Ростовской области – 1233 человека, из Астраханской области – 1103 человека.
Для нового места жительства большинство мигрантов, покинувших Волгоградскую область, тоже выбирали Центральный федеральный округ (32,4% от общего числа уехавших) и регионы Южного федерального округа (18,2%). Предпочтение отдавалось Краснодарскому краю (1736 человек) и Ростовской области (1200 человек). Кроме того, за 10 месяцев текущего года в Москву уехали 2745 человек, в Санкт-Петербург – 1173.
Из стран СНГ в Волгоградскую область прибыли более 8 тыс. человек, большинство из Армении (2097), Украины (1534) и Азербайджана (1153). Из других зарубежных стран в волгоградский регион приехали 1480 мигрантов.
Основными причинами, по которым мигранты от 14 лет и старше в этом году выезжают за пределы нашего региона, являются причины личного характера (35%); работа (18%) и учеба (13%) на другой территории.
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