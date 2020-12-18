



Около 700 тысяч бюджетных рублей освоит частная фирма на оказании услуг по очистке прилегающих территорий и крыш административных зданий от снега, наледи и сосулек. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком выступило ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области». ООО «Фортуна» по заказу дирекции должна будет чистить от сосулек крыши административных зданий, где располагаются органы исполнительной власти региона. Всего в списке – 11 адресов в трех районах Волгограда, в том числе и здание администрации Волгоградской области на проспекте Ленина, 9. Все работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, запрещено чистить снег в темное время суток и в плохую погоду. При этом рядом со зданием во время проведения работ должен находиться работник компании в красном жилете и «вооруженный» свистком, чтобы предупреждать пешеходов об опасности схода снежных лавин. Также территория под крышей должна быть огорожена сигнальными лентами.



