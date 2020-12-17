Житель Волгоградской области умер от коронавируса в противотуберкулезном диспансере





В региональном оперштабе рассказали обстоятельства, которые привели к смерти еще пятерых жителей региона от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», среди новых жертв инфекции – четверо мужчин и одна женщина. 56-летний житель Новоаннинского района сразу обратился к врачам и лечился первое время амбулаторно. Однако из-за отсутствия положительной динамики его госпитализировали в ГБУЗ «Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер», где он скончался от двусторонней пневмонии.

54-летний житель Волжского также своевременно обратился за медицинской помощью. Сначала он лечился дома, но потом по результатам исследования было принято решение госпитализировать его в городскую больницу №3. Там он и умер.

А вот установить обстоятельства заражения 46-летнего волжанина не удалось. Мужчину госпитализировали в больницу имени Фишера уже в тяжелом состоянии. Попытки спасти его жизнь не увенчались успехом.

Все сделал так, как советуют врачи, 60-летний житель Камышинского района. Он сразу обратился к медикам, лечился дома, но без улучшения. Не помогла ему и госпитализацию в городскую больницу №1.

62-летняя жительница Светлоярского района тоже сразу сообщила о своем плохом самочувствии, но домашнее лечение оказалось бесполезным. Женщина скончалась в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркодиспансер».

У всех умерших, пояснили в оперштабе, при жизни имелись хронические заболевания.

Всего в регионе 388 человек скончались в период пандемии.