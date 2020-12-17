



На автодороге "Волгоград-Астрахань" в Ленинском районе произошли сразу три связанных между собой ДТП, пострадали два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, на 83 км автодороги рано утром 48-летний водитель "Nissan X-Trail" сбил лошадь. Во время выставления водителем знака аварийности на него совершил наезд автомобиль "Лада Ларгус", которым управлял 52-летний мужчина. По предварительной информации, это произошло из-за того, что водитель отечественной легковушки не учел скорость движения.

Через два часа после первого ДТП при объезде места происшествия 44-летний водитель на "Nissan Terrano" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной "ВАЗ-2131" под управлением 73-летнего водителя.

В результате пострадали два человека - водитель "Nissan X-Trail" и 71-летний пассажир отечественного "ВАЗа".



