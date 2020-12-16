Общество 16.12.2020 09:55
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16.12.2020 09:55
Ещё свыше 2,7 млрд рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили ИА «Высота 102» в кабмине. Волгоградская область получит еще около 52 миллионов рублей на эти цели.
Бесплатные лекарства предназначены для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Ранее из резервного фонда правительства было направлено более 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом для лечения на дому. Волгоградская область получила из этого транша около 100 миллионов рублей. Михаил Мишустин поручил региональным властям тщательно следить за тем, чтобы пациенты вовремя получали лекарства.
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