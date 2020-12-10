Общество

В квартиру замерзающего инвалида в Волгограде вернули тепло

Общество 10.12.2020 12:55
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10.12.2020 12:55


В семье Гусевых сегодня праздник – в их квартиру в доме №27 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда, наконец, вернулось тепло. Как рассказал ИА «Высота 102» Виталий Гусев, пока, правда, столбик термометра поднялся лишь до +18. «Но это, наверное, потому, что квартира была выморожена, пока не прогрелась. Но батареи очень горячие! Мы такими их уже и не помнили», - делится волгоградец. 
Работы в доме велись накануне весь день. Мало того, рабочие убрали и горы мусора около контейнеров во дворе. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблемах с отоплением дома №27 по ул. Воронкова, где живет инвалид первой группы, прикованный к постели. В нагретом газовой плитой жилье температура все равно не поднималась выше +17, из-за чего лежачий мужчина постоянно мерз. Обращения с требованием наладить отопление в доме ни к чему не приводили. По сведениям информагентства, в ситуацию пришлось вмешаться департаменту ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда.
«Почему нельзя было сразу это сделать? Мы платим за услуги, которые нам не предоставляют. А на деле ни содержания жилья, ни отопления просто не было. Поэтому будем теперь добиваться перерасчета тех сумм, которые нам выставят», - говорит Виталий Гусев. 

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