Общество

Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детсады и школы

Общество 10.12.2020 12:55 Новости компаний
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10.12.2020 12:55 Новости компаний


В рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией Тракторозаводского района Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детские сады и школы. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, закупка рециркуляторов - часть общей программы социальной ответственности, инициированной основателем компании РУСАЛ еще в начале двухтысячных. В 2020-ом эта инициатива оказалась особенно актуальна.
Как отметил генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода РУСАЛ Юрий Моисеев, социальная ответственность и создание комфортных условий – это являлось всегда приоритетом и для компании и для предприятия: «Мы вручаем оборудование, которое создаст комфортные условия и этого оборудования достаточно для оснащения всех школ, всех детских садов, клубов, где наши детишки занимаются в свободное время.  И это не случайно, не спонтанно. Мы очень тесно сотрудничаем и с главой района и с главой города и мы долго думали, советовались и решили, что это как раз на сегодняшний день актуально для того, чтобы дети  росли здоровыми и крепкими». 
В детский сад №117 отправляется 16 рециркуляторов.  «У  нас 16 групп, соответственно каждая групповая ячейка получит свой рециркулятор. В период коронавирусной инфекции, когда мы вынуждены соблюдать жёсткие требования Роспотребнадзора,  этот подарок не только важен, ценен, но и жизненно необходим», - отмечает заведующая детсадом Елена Жуненкова.
Получила пять рециркуляторов и школа №27 . Вместе с теми, что ранее были предоставлены областной властью, это полностью перекрыло потребность учреждения в приборах очистки воздуха.
Напомним, рециркулятор – прибор, который прогоняет воздух через излучение ультрафиолетовой лампы. В результате гибнет большинство вирусов и бактерий. 

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