Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детсады и школы

Общество 10.12.2020 12:55 Новости компаний
0
10.12.2020 12:55 Новости компаний
В рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией Тракторозаводского района Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детские сады и школы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, закупка рециркуляторов - часть общей программы социальной ответственности, инициированной основателем компании РУСАЛ еще в начале двухтысячных. В 2020-ом эта инициатива оказалась особенно актуальна.
Как отметил генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода РУСАЛ Юрий Моисеев, социальная ответственность и создание комфортных условий – это являлось всегда приоритетом и для компании и для предприятия: «Мы вручаем оборудование, которое создаст комфортные условия и этого оборудования достаточно для оснащения всех школ, всех детских садов, клубов, где наши детишки занимаются в свободное время. И это не случайно, не спонтанно. Мы очень тесно сотрудничаем и с главой района и с главой города и мы долго думали, советовались и решили, что это как раз на сегодняшний день актуально для того, чтобы дети росли здоровыми и крепкими».
В детский сад №117 отправляется 16 рециркуляторов. «У нас 16 групп, соответственно каждая групповая ячейка получит свой рециркулятор. В период коронавирусной инфекции, когда мы вынуждены соблюдать жёсткие требования Роспотребнадзора, этот подарок не только важен, ценен, но и жизненно необходим», - отмечает заведующая детсадом Елена Жуненкова.
Получила пять рециркуляторов и школа №27 . Вместе с теми, что ранее были предоставлены областной властью, это полностью перекрыло потребность учреждения в приборах очистки воздуха.
Напомним, рециркулятор – прибор, который прогоняет воздух через излучение ультрафиолетовой лампы. В результате гибнет большинство вирусов и бактерий.
Реклама
Волгоградский оперштаб разошелся с федеральным по количеству жертв коронавируса10.12.2020 13:48
Общество 10.12.2020 13:48
В квартиру замерзающего инвалида в Волгограде вернули тепло10.12.2020 12:55
Общество 10.12.2020 12:55
В Волгоградской области заболели коронавирусом 258 человек и 6 умерли10.12.2020 12:28
Общество 10.12.2020 12:28
В Волгограде замерзающим жильцам «дома с лебедями» не понравилась игра в пинг-понг с чиновниками10.12.2020 12:28
Общество 10.12.2020 12:28
Сторонники волгоградского времени начали электронную «атаку» на Совет Федерации10.12.2020 12:02
Общество 10.12.2020 12:02
В Волгограде скоропостижно скончался молодой кардиолог из врачебной династии10.12.2020 11:39
Общество 10.12.2020 11:39
«Лежит и замерзает»: семья волгоградцев требует тепла для инвалида первой группы10.12.2020 11:13
Общество 10.12.2020 11:13
В Волгограде открыли мемориальную доску в память о бывшем губернаторе Николае Максюте10.12.2020 10:06
Общество 10.12.2020 10:06
В Волгограде снесут городок из шиномонтажек09.12.2020 20:43
Общество 09.12.2020 20:43
Начальники разжирели: волгоградцы - о коррупционных случаях из жизни (ОПРОС)09.12.2020 20:01
Общество 09.12.2020 20:01
Федеральный бюджет оплатит почти половину ремонта бывшего кинотеатра «Победа» в Волгограде09.12.2020 17:31
Общество 09.12.2020 17:31
Елка с Аллеи Героев в Волгограде «переехала» в Александровский сад09.12.2020 14:35
Общество 09.12.2020 14:35
В Волгограде нашли замену уехавшему в Коми полковнику09.12.2020 13:41
Общество 09.12.2020 13:41
В Волгоградской области – рекордное количество заражений коронавирусом09.12.2020 13:06
Общество 09.12.2020 13:06
В Волгограде поставщик питания исключил версию заболевания школьников из-за некачественной еды09.12.2020 12:47
Общество 09.12.2020 12:47
Реклама