Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детсады и школы





В рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией Тракторозаводского района Волгоградский алюминиевый завод закупил и передал безвозмездно 394 рециркулятора в детские сады и школы.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, закупка рециркуляторов - часть общей программы социальной ответственности, инициированной основателем компании РУСАЛ еще в начале двухтысячных. В 2020-ом эта инициатива оказалась особенно актуальна.

Как отметил генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода РУСАЛ Юрий Моисеев, социальная ответственность и создание комфортных условий – это являлось всегда приоритетом и для компании и для предприятия: «Мы вручаем оборудование, которое создаст комфортные условия и этого оборудования достаточно для оснащения всех школ, всех детских садов, клубов, где наши детишки занимаются в свободное время. И это не случайно, не спонтанно. Мы очень тесно сотрудничаем и с главой района и с главой города и мы долго думали, советовались и решили, что это как раз на сегодняшний день актуально для того, чтобы дети росли здоровыми и крепкими».

В детский сад №117 отправляется 16 рециркуляторов. «У нас 16 групп, соответственно каждая групповая ячейка получит свой рециркулятор. В период коронавирусной инфекции, когда мы вынуждены соблюдать жёсткие требования Роспотребнадзора, этот подарок не только важен, ценен, но и жизненно необходим», - отмечает заведующая детсадом Елена Жуненкова.

Получила пять рециркуляторов и школа №27 . Вместе с теми, что ранее были предоставлены областной властью, это полностью перекрыло потребность учреждения в приборах очистки воздуха.