Общество

Конвейер смертей не остановить: хроника одного дня коронавируса в Волгоградской области

Общество 05.12.2020 12:38
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05.12.2020 12:38


За минувшие сутки в Волгоградской области выявлен 251 новый случай заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, подтверждены также смерти еще пяти человек от ковида. Всего в регионе уже 330 человек стали жертвами пандемии. 

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