Суд обязал мэрию оплатить волгоградцу ремонт автомобиля-утопленника





307 тысяч рублей взыскал с администрации Волгограда суд в пользу автолюбителя, чья иномарка пострадала из-за ливня. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда, ровно такой ущерб, согласно экспертизе, получил истец после того, как его "Hyundai Solaris" во время дождя угодил в лужу метровой высоты. В результате затопления повреждения получили двигатель легковушки, салон и блоки управления.

Волгоградец посчитал, что его корейский седан пострадал в результате некачественной работы ливневой системы водоотведения. Неисправность в автомобиле была документально зафиксирована сотрудниками ГИБДД, которых после происшествия вызвал мужчина. Он также предоставил суду видеоматериалы об обстановке на момент произошедшего, на которых виден затопленный автомобиль.

В ходе разбирательства суд установил, что в тот день, согласно справке Волгоградского ЦГМС, в областном центре выпало 43 мм осадков. Как пояснили представители муниципалитета, данный показатель превышает среднемесячные отметки, на что ливневая канализация не была рассчитана при проектировании.

Согласно Уставу Волгограда, мэрия наделена полномочиями по контролю за надлежащей эксплуатацией объектов коммунального хозяйства. Поэтому суд удовлетворил требования заявителя в полном объеме. Администрация города не согласилась с итогом разбирательства и обратилась в областной суд. В ближайшее время состоится рассмотрение апелляционной жалобы.



