Общество

Клиническая смерть и кома: волгоградка с редкой болезнью просит дать ей шанс на жизнь

Общество 03.12.2020 16:37
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03.12.2020 16:37


Жизни 28-летней Оксаны Близгаревой угрожает опасность. Как рассказала ИА «Высота 102» девушка, с  детства у нее  очень редкое заболевание – множественная экзостозная болезнь костей. До 18 лет девушка жила  полноценной жизнью - прыгала, бегала и полностью себя обслуживала.  Ухудшение начались 10 лет назад. У Оксаны появилась  слабость, упадок сил. Сначала стала ходить маленькими шагами, затем по стеночке, дальше уже не могла обходиться без сопровождающего. Врачи разводили руками, ведь все анализы были в норме. И семь  лет врачи не могли найти причину состояния девушки. «Я совсем ослабла, стала весить 25 кг, начались проблемы с дыханием, я перестала ходить… Только тогда меня госпитализировали и выявили причину – сдавливание спинного мозга. Провели срочно сложную операцию, которая спасла мне жизнь. И сказали, что теперь все зависит от моей реабилитации. Но ни один реабилитационный центр, куда я обращалась, не брал меня с таким весом. Мне становилось  все хуже и хуже», - рассказывает Оксана.

Вот так Оксана выглядела еще два года назад.
На ее крик о помощи откликнулась программа "ДНК" на телеканале НТВ. После съёмок Оксану приняли на лечение в Центр расстройств пищевого поведения, чтобы она набрала вес. Но спустя месяц в этом центре из-за высокой температуры у нее остановилось дыхание.
Волгоградку  срочно отправили в реанимацию Боткинской больницы. «10 дней я была без сознания. Потом мне сделали операцию по установке трахеостомы, во время которой у меня произошла клиническая смерть. Лишь спустя 2,5 месяца меня отключили от аппарата ИВЛ и перевели в неврологическое отделение. Трахеостому сняли, но сил не хватало даже на звук, поэтому я говорила только шепотом. Заместитель главврача сказал, что поставить меня на ноги смогут в центре «Три сестры»», - вспоминает Оксана то тяжелое время.

Благодаря помощи неравнодушных людей и фондов Оксана смогла пройти несколько курсов реабилитации и ее здоровье значительно улучшилось. Она  заново научилась дышать, разговаривать, с минимальной помощью поворачивается на бок и сидит  без опоры под спинкой, а также смогла набрать безопасный вес. Но останавливать реабилитацию нельзя, а денег у  семьи больше нет.
«Живу я с мамой и отчимом в общежитии. Все в одной комнате 22 кв.м. Общежитие старого типа: общая кухня на 16 комнат, душ на первом этаже. Живём мы на втором этаже, ни лифта, ни пандусов в нашем доме нет. Меня очень тяжело носить на руках, поэтому на улице я бываю крайне редко. Так как я сама себя не обслуживаю и мне требуется постоянный уход, маме пришлось уволиться с работы. А реабилитация очень дорогостоящая - 650 тысяч  рублей. Из которых, благодаря неравнодушным людям, мы собрали больше половины этой суммы - 391 тысяч  рублей. На данный момент осталось собрать - 258 тысяч рублей», - говорит девушка.
«Я прошу у Вас помощи!!! Пожалуйста, расскажите обо мне своим читателям! Я очень хочу обслуживать себя сама...я хочу ходить.. сидеть.. гулять на свежем воздухе.. влюбляться.. смеяться.. и радоваться простым моментам в жизни…  Я прошу обычных желаний, которые Вы выполняете каждый день сами…», - умоляет Оксана.
Все справки и выписки, подтверждающие диагноз Оксаны и необходимость дальнейшего лечения, можно посмотреть в открытом доступе на страницах волгоградки инстаграм @help_oxana и вк https://vk.com/oxana_blizgaryova

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