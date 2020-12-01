В Волгоградской области отловили 27 бешеных животных

Общество 01.12.2020 14:30
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01.12.2020 14:30
27 случаев заболевания бешенством животных произошло в Волгоградской области с начала текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, среди больных бешенством выявлено больше всего собак - 10 случаев, 6 кошек, столько же лис и енотовидных собак, крупный и мелкий рогатый скот - 5 случаев.
За 10 месяцев в медицинские учреждения региона обратилось 4998 человек по поводу повреждений, нанесенных животными. Специалисты отмечают снижение таких обращений на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Антирабическое лечение назначается всем нуждающимся.
Накануне в областной детской инфекционной больнице в Волгограде скончалась 9-летняя девочка из поселка Заволжский Палласовского района, которая поступила к врачам с подозрением на бешенство. Выяснилось, что третьеклассницу укусила собака три месяца назад, но родители не придали этому значение. Не обратились они в больницу и после смерти животного. Они забеспокоились лишь недавно, когда рана на ноге девочки стала гноиться и сильно ухудшилось состояние ребенка.
Врачи сделали все возможное, хотя прогноз изначально был пессимистичным - смертельный вирус бешенства из-за отсутствия профилактических мер успел полностью поразить организм. В таких случаях вероятность летального исхода 100%.
Врачи напоминают, что в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным необходимо срочно обращаться за оказанием антирабической помощи (обработка раны и вакцинация).
Летальный случай от бешенства в Волгоградской области до этого регистрировался в 2013 году.
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