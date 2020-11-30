Общество

В Волгограде для жителей поселка Сакко и Ванцетти загорелся «зеленый свет»

Общество 30.11.2020 14:11
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30.11.2020 14:11


В Красноармейском районе Волгограда на въезде в поселок Сакко и Ванцетти подключают новый светофор. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, регулируемое движение транспорта в целях безопасности вводится на перекрестке улиц Дачной и Лазоревой.
На смонтированные консоли и опоры освещения рабочие установили три пешеходных и восемь транспортных светофоров. Для перекрестка служба рассчитала специальный режим работы светофорного объекта с учетом среднего суточного и максимально возможного трафика транспорта, движущегося по обеим улицам. Для удобства пешеходов на проезжей части будет обустроен новый островок безопасности. Также установят новые фонари, которые обеспечат дополнительное освещение пешеходного перехода.
С начала 2020 года в Волгограде оптимизировано движение транспорта на дорогах по улице Довженко в Красноармейском районе, а также на улицах Мясникова и Н. Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда. Новые консоли и светофорные объекты появились на пересечениях ул. Вельботная и Красных командиров, 64-й Армии и Кирова, ул. Куйбышева и Лазоревая, ул. Череповецкой и Ростовской и других, завершается обустройство кругового движения на перекрестке ул. Циолковского и Калинина. Кроме того, в рамках повышения безопасности подрядные компании устанавливают барьерные ограждения и обустраивают дополнительные полосы. 

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