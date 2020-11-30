Общество 30.11.2020 14:11
0
30.11.2020 14:11
В Красноармейском районе Волгограда на въезде в поселок Сакко и Ванцетти подключают новый светофор. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, регулируемое движение транспорта в целях безопасности вводится на перекрестке улиц Дачной и Лазоревой.
На смонтированные консоли и опоры освещения рабочие установили три пешеходных и восемь транспортных светофоров. Для перекрестка служба рассчитала специальный режим работы светофорного объекта с учетом среднего суточного и максимально возможного трафика транспорта, движущегося по обеим улицам. Для удобства пешеходов на проезжей части будет обустроен новый островок безопасности. Также установят новые фонари, которые обеспечат дополнительное освещение пешеходного перехода.
С начала 2020 года в Волгограде оптимизировано движение транспорта на дорогах по улице Довженко в Красноармейском районе, а также на улицах Мясникова и Н. Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда. Новые консоли и светофорные объекты появились на пересечениях ул. Вельботная и Красных командиров, 64-й Армии и Кирова, ул. Куйбышева и Лазоревая, ул. Череповецкой и Ростовской и других, завершается обустройство кругового движения на перекрестке ул. Циолковского и Калинина. Кроме того, в рамках повышения безопасности подрядные компании устанавливают барьерные ограждения и обустраивают дополнительные полосы.
Реклама
Жителю Волгоградской области назначили крупный штраф за демонстративный отказ надеть перчатки30.11.2020 17:43
Общество 30.11.2020 17:43
В ТРК Волгограда прикрыли игровую комнату под вывеской музея30.11.2020 16:39
Общество 30.11.2020 16:39
Президент РФ назначил нового главного спасателя Волгоградской области30.11.2020 16:31
Общество 30.11.2020 16:31
Техноёлка в компании натуральных красавиц встретит первый день зимы в Волгограде30.11.2020 15:06
Общество 30.11.2020 15:06
В Москве сторонники волгоградского времени пикетируют Госдуму30.11.2020 14:45
Общество 30.11.2020 14:45
Из разрухи в новостройки: в Волгограде еще 80 семей получили ключи от квартир30.11.2020 14:34
Общество 30.11.2020 14:34
49-летний житель Волгоградской области умер от коронавируса при загадочных обстоятельствах30.11.2020 13:50
Общество 30.11.2020 13:50
Выплаты на троих детей заставили вернуть в ПФР горе-мать в Волгоградской области30.11.2020 12:35
Общество 30.11.2020 12:35
Смелые планы по строительству дорог озвучил губернатор Волгоградской области30.11.2020 12:24
Общество 30.11.2020 12:24
В Волжском матери ребенка с ДЦП пришлось побороться за признание сына недееспособным30.11.2020 11:25
Общество 30.11.2020 11:25
Гаражная «зачистка» грядет в Краснооктябрьском районе Волгограда29.11.2020 17:22
Общество 29.11.2020 17:22
Маршруты ряда электричек в Волгоградской области изменят на два дня29.11.2020 15:09
Общество 29.11.2020 15:09
В аварийном доме на окраине Волгограда в квартире рухнула кирпичная стена29.11.2020 14:44
Общество 29.11.2020 14:44
Главные женщины: волгоградская полиция тепло поздравила всех мам29.11.2020 13:13
Общество 29.11.2020 13:13
По химозным теплицам в Волгоградской области ударят федеральным законом29.11.2020 10:35
Общество 29.11.2020 10:35
Реклама