Общество

«Сама приехала в больницу»: стали известны подробности смертей пятерых жителей Волгоградской области от коронавируса

Общество 25.11.2020 14:36
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25.11.2020 14:36


Игнорирование первых признаков заболевания и своевременное обращение за медицинской помощью привели к одному печальному финалу жизней пятерых жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, у скончавшихся был диагностирован коронавирус и двусторонняя пневмония, кроме того, они при жизни имели хронические заболевания. 
60-летний волгоградец обратился за медицинской помощью сразу после появления признаков недомогания. Лечился амбулаторно, но при проведении исследования был госпитализирован в больницу №4, где он и умер. 67-летний волгоградец лечился 10 дней самостоятельно, после чего в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу №22, врачам которой не удалось спасти его жизнь. 
Не пережила коронавирус и 51-летняя жительница Волгограда, которая несколько дней лечилась самостоятельно, а потом сама приехала в больницу №4, откуда она уже не вернулась. 
68-летняя пенсионерка из Волгограда попыталась лечиться сама после появления первых признаков болезни, но потом ее пришлось госпитализировать в больницу №4, где она умерла. 
Еще одна жертва коронавируса – 59-летний житель Киквидзенского района. Он также сразу обратился за медицинской помощью, однако амбулаторное лечение успеха не принесло. Мужчина скончался  в волгоградской областной инфекционной больнице №1. Всего с начала пандемии в Волгоградской области от коронавируса умерли 289 человек. 

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