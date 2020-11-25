«Сама приехала в больницу»: стали известны подробности смертей пятерых жителей Волгоградской области от коронавируса
Общество 25.11.2020 14:36
0
25.11.2020 14:36
Игнорирование первых признаков заболевания и своевременное обращение за медицинской помощью привели к одному печальному финалу жизней пятерых жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, у скончавшихся был диагностирован коронавирус и двусторонняя пневмония, кроме того, они при жизни имели хронические заболевания.
60-летний волгоградец обратился за медицинской помощью сразу после появления признаков недомогания. Лечился амбулаторно, но при проведении исследования был госпитализирован в больницу №4, где он и умер. 67-летний волгоградец лечился 10 дней самостоятельно, после чего в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу №22, врачам которой не удалось спасти его жизнь.
Не пережила коронавирус и 51-летняя жительница Волгограда, которая несколько дней лечилась самостоятельно, а потом сама приехала в больницу №4, откуда она уже не вернулась.
68-летняя пенсионерка из Волгограда попыталась лечиться сама после появления первых признаков болезни, но потом ее пришлось госпитализировать в больницу №4, где она умерла.
Еще одна жертва коронавируса – 59-летний житель Киквидзенского района. Он также сразу обратился за медицинской помощью, однако амбулаторное лечение успеха не принесло. Мужчина скончался в волгоградской областной инфекционной больнице №1. Всего с начала пандемии в Волгоградской области от коронавируса умерли 289 человек.
Реклама
Волгоградские компании-концессионеры возглавила новый директор25.11.2020 16:34
Общество 25.11.2020 16:34
На четверть миллиона оштрафован организатор нелегального детского лагеря под Волгоградом25.11.2020 16:15
Общество 25.11.2020 16:15
В Волгоградской области школьница попала в больницу с бешенством спустя три месяца после укуса собаки25.11.2020 14:42
Общество 25.11.2020 14:42
Волгоградцы начали «троллинг» депутата-единоросса за его выступление в Госдуме25.11.2020 12:06
Общество 25.11.2020 12:06
Дореволюционный вокзал в Волгоградской области хотят признать многоквартирным домом25.11.2020 10:15
Общество 25.11.2020 10:15
В Волгоградской области для оказания медицинской помощи ковидникам могут привлечь таксистов25.11.2020 09:04
Общество 25.11.2020 09:04
В почтовых отделениях Волгоградской области можно оформить страхование автомобиля и имущества25.11.2020 09:00
Общество 25.11.2020 09:00
Бывший арендатор забирает из горсада Волгограда свои голубые ели24.11.2020 20:56
Общество 24.11.2020 20:56
Гостиница и лагерь: в Волгоградской области готовят новые площадки для долечивания ковидников24.11.2020 17:23
Общество 24.11.2020 17:23
Сторонники волгоградского времени начали телефонные «атаки» на Госдуму24.11.2020 13:18
Общество 24.11.2020 13:18
В Волгоградской области коронавирусная статистика возвращается в привычное русло24.11.2020 12:16
Общество 24.11.2020 12:16
Массовые проверки водителей начались в Волгограде и Волжском24.11.2020 11:11
Общество 24.11.2020 11:11
Сегодня Госдума РФ рассмотрит скандальный законопроект депутатов Волгоградской облдумы24.11.2020 09:15
Общество 24.11.2020 09:15
Власти Волгограда выделили больше денег для чипирования бездомышей23.11.2020 22:12
Общество 23.11.2020 22:12
Инвалид пожаловался на руководство дома-интерната в Волгоградской области23.11.2020 20:18
Общество 23.11.2020 20:18
Реклама