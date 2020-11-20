



Процесс согласования и одобрения различными федеральными ведомствами скандального законопроекта о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону сегодня преодолел еще один рубеж. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет по охране здоровья Госдумы, возглавляемый Дмитрием Морозовым, рекомендовал принять данный закон в первом чтении уже 24 ноября и предоставить срок для предложений до 30 ноября 2020 года. Ранее защитникам волгоградского времени «нанесли» удар в правительстве РФ, где подготовили положительное заключение на законопроект, расколовший жителей Волгоградской области.

Напомним, уже несколько месяцев противники московского времени проводят различные акции, собирают подписи, пишут обращения, чтобы донести свою позицию до различных органов власти. Активисты уверены, что депутаты областной думы проигнорировали результаты законного референдума, а решение о переходе региона в московский часовой пояс приняли на основании сомнительного опроса. Однако даже визит в администрацию президента, куда недавно наведывались волгоградцы, чтобы сообщить лично о несогласии с решением областной думы, не повлиял на стремительное развитие ситуации, которая может обернуться уже в самое ближайшее время принятием скандального законопроекта.



