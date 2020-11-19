«Это финиш»: окончание второго этапа ремонта моста на Волжской ГЭС ознаменовалось гигантской пробкой





На мосту через Волжскую ГЭС образовалась гигантская пробка. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, длина затора – от шлюзов со стороны Волжского в сторону Волгограда. Скопление машин наблюдается до поворота на поселок ГЭС. «Это финиш. Такого давно не было», - констатируют видавшие виды водители. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что на мосту через Волжскую ГЭС произошло мелкое ДТП без пострадавших. Это обстоятельство и стало причиной пробки.

Между тем, сегодня власти Волжского отрапортовали об окончании второго этапа ремонта моста через Волжскую ГЭС и об открытии движения на этом объекте. Сегодня подрядчики – специалисты ООО «Рисна»- вывезли строительное оборудование с места ведения работ. Здесь уже установлены знаки, выполнена временная разметка (постоянная разметка будет нанесена после окончательного завершения ремонта на мостовом комплексе в 2021 году).

Так, в рамках второго этапа ремонта выполнено устройство дорожного покрытия моста на участке по нижнему бьефу (дорожной полосы ближе к воде) протяженностью 884 метра. Кроме того, отремонтирована дорога по верхнему бьефу (около железнодорожных путей) и средняя полоса протяженностью 572 метра, ширина дороги на этом участке составила 8,5 метра. Помимо ремонта дорожного полотна, здесь заменили барьерное и щитовое ограждение, отремонтировали низ пролетных строений в подмостовой зоне.

Протяженность дорожного объекта составляет 1,5 км. В ходе третьего, заключительного, этапа в 2021 году останется отремонтировать участок шириной 8,5 метра протяженностью 884 метра по верхнему бьефу.



