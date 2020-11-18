Тепловизоры в волгоградских школах признали безопасными и законными

Общество 18.11.2020 15:09
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18.11.2020 15:09
Родителям волгоградских учеников сообщили результаты проверки, проведенной в связи жалобами взрослых на отсутствие согласия законных представителей детей на использование тепловизоров в образовательных учреждениях. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, проверка, проведенная совместно с органами прокуратуры, показала необоснованность жалоб родителей на обработку персональных данных несовершеннолетних, полученных в результате прохождения данной процедуры, а также на обязательную бесконтактную термометрию.
В частности, установлено, что использование тепловизоров осуществляется только для измерения температуры тела без идентификации лица. Полученная в процессе измерения температуры видеоинформация не используется, не обрабатывается и не хранится. Поскольку распознавание лиц и прочих биометрических данных учащихся не осуществляется, получение согласия родителей на обработку персональных данных не осуществляется, пояснили в аппарате омбудсмена.
Проверкой также установлено, что качество и безопасность приобретенных тепловизоров соответствует техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам.
Кроме того, прохождение термометрии учащимися при посещении образовательных организаций является обязательным. Однако в качестве альтернативой бесконтактной термометрии возможно проведение термометрии медицинским работником или законным представителем ученика в присутствии работника образовательной организации с использованием сертифицированного градусника.
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