Общество

Компания “Виво маркет” открыта для взаимодействия с общественностью

Общество 14.11.2020 09:04 Новости компаний
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14.11.2020 09:04 Новости компаний


190 плановых мониторингов проведены на пищеблоках образовательных учреждений Волгограда общественниками Ассоциации “Профессионалы социального питания и оздоровления населения”. Как указано в отчете организации за сентябрь-октябрь текущего года, представленном в Общественную палату Волгоградской области, кроме этого были проведены 55 внеплановых проверок  по сигналам родителей, а также 20 мониторингов повторного контроля. 150 проверок проведены на объектах компании “Виво маркет”. 
Напомним, что “Виво маркет” является организатором питания в школах пяти районов Волгограда: Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском. Оценка работы пищеблоков ведется по следующим параметрам: охват организованным горячим питанием; наличие бракеражной комиссии, которая оценивает качество пищи, снимая пробы с готовых блюд; бракеражного журнала, суточных проб; внешний вид обеденного зала (чистота, порядок, эстетический вид); внешний вид сотрудников пищеблока (соответствие требованиям СапПиН); наличие утвержденного 12-тидневного меню с подписями и печатями; соответствие блюд заявленным в меню текущего дня, графика накрытия столов, соблюдение температурного режима блюд при подаче; состояние столовой посуды и столовых приборов; органолептическая оценка блюд.

Как следует из отчета,  в большинстве школ удалось отработать график накрытий столов с учетом эпидемиологической ситуации (по факту количество накрытий значительно увеличилось из-за требований по соблюдению социальной дистанции в столовой) и требований школьного СанПиН по температуре подачи блюд. Вывешена вся необходимая информация о 12-тидневном меню, а также меню текущего дня. 
Обеденные залы выглядят чисто и опрятно. Работают бракеражные комиссии, ведутся бракеражные журналы. Однако не во всех школах суточные пробы оформляются должным образом. Кроме того, у многих сотрудников пищеблоков нет единой универсальной формы, на некоторых объектах наблюдается нехватка санитарных моющих средств. Были зафиксированы конкретные пожелания по  органолептическим свойствам блюд. 

«Мы получили все замечания общественников и предприняли меры по совершенствованию своей работы. Так, в октябре, нами были заменены поставщики круп, фруктов, овощей. Кроме того, для поваров пищеблоков было организовано, и проводится в настоящее время дополнительное обучение по организации технологических и производственных процессов», - сообщили ИА «Высота 102» в компании.
В общественной организации работает телефон горячей линии, куда можно обращаться со своими вопросам и предложениями: 89093773043. 
Добавим, что в компании “Виво маркет” действует свой внутренний мониторинг работы пищеблоков. Специалисты отдела внутреннего мониторинга прошли особую подготовку, чтобы комплексно оценивать ситуацию на объекте. Мониторинг ведется по 56 параметрам, которые вносятся в специальную онлайн программу, где данные накапливаются и анализируются.
Система внутреннего мониторинга позволяет видеть полную картину, а также динамику изменений на каждом объекте, проводить проверку так часто, как это необходимо. При этом контроль качества сырья и продукции на самом комбинате готового питания остается таким же строгим и многоступенчатым.

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