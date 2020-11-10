Чиновник в Волгограде заработал штраф за волокиту

Общество 10.11.2020 10:39
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10.11.2020 10:39
За ненадлежащее оказание муниципальной услуги оштрафован на 7 тысяч рублей главный специалист отдела градостроительного регулирования департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, постановление об административном наказании вынес мировой судья судебного участка № 122.
В ходе надзорной проверки выяснилось, что в июне текущего года гражданин обратился в департамент с заявлением о выдаче градостроительного плана в отношении принадлежащего ему земельного участка. Однако услугу ему оказали только через полтора месяца, тогда как должны были за 14 дней. В отношении чиновника за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.13.26 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.
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