Чиновник в Волгограде заработал штраф за волокиту





За ненадлежащее оказание муниципальной услуги оштрафован на 7 тысяч рублей главный специалист отдела градостроительного регулирования департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, постановление об административном наказании вынес мировой судья судебного участка № 122.

В ходе надзорной проверки выяснилось, что в июне текущего года гражданин обратился в департамент с заявлением о выдаче градостроительного плана в отношении принадлежащего ему земельного участка. Однако услугу ему оказали только через полтора месяца, тогда как должны были за 14 дней. В отношении чиновника за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.13.26 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.



