На трассе в Волгоградской области насмерть сбили пешехода

Происшествия 10.11.2020 09:47
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10.11.2020 09:47
58-летний мужчина погиб накануне на трассе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в седьмом часу вечера в Дубовском районе автомобиль «Шкода Кодиак» под управлением 49-летнего водителя на 660 км. автодороги «Сызрань - Саратов – Волгоград» совершил наезд на пешехода, который передвигался по проезжей части в попутном направлении в одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
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