



Волжские коммунисты отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ, активисты городского отделения КПРФ и ЛКСМ РФ, при участии руководителей общественных организаций «Дети войны», ВЖС «Надежда России» и областной пионерской организации возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину на главной площади города. Соблюдая все меры предосторожности и социальную дистанцию, коммунисты поздравили друг друга с праздником, а волжские комсомольцы с флагами проехали по городу, напоминая жителям города о советском празднике.





Коммунисты напомнили, что революция дала людям всеобщую грамотность, бесплатное образование и здравоохранение, социальные права и гарантии и многое другое. В то же время они раскритиковали ситуацию в образовании и в медицине, в промышленности и в сельском хозяйстве, рост тарифов ЖКХ и поборов. Участники акции подчеркнули, что революция сильнее коронавируса и выразили готовность бороться за социальную справедливость, достойные пенсии и счастливое будущее детей и внуков.



