Зрителям волгоградских театров запретят дарить цветы артистам из-за пандемии





Назначены даты премьерных показов в муниципальных театрах в рамках нового театрального сезона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Так, в Волгоградском музыкальном театре 13 ноября состоится гала-концерт «Когда мы влюблены», а 14 и 15 ноября зрители увидят мюзикл «Женитьба Бальзаминова». В Молодежном театре 20-го ноября ожидается премьера спектакля «Скандал». В ноябре зрители также смогут побывать на концертах всех творческих коллективов муниципального учреждения «Волгоградконцерт». Уже известно, что вечер Александры Соловьевой «Бенефис» состоится 30 ноября на сцене Волгоградского музыкального театра.

Все это время муниципальные учреждения культуры готовились к открытию нового сезона. Репетиции начались в июле, и они проходили с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора. В сентябре состоялись генеральные прогоны премьерных спектаклей и программ. Это позволило, как только были сняты ограничения, театрам и концертным организациям практически сразу же встретиться с долгожданным зрителем. В театрах начали работу кассы, приобрести билеты онлайн можно на сайте муниципальных учреждений культуры.

Показы спектаклей будут проходить согласно мерам, предписанным Роспотребнадзором: для зрителей обязательны перчатки и маски на всё время нахождения внутри театра, на входе - измерение температуры, для предотвращения повышенного скопления людей в фойе зрителей начнут постепенно пускать в зал за 30 минут до начала спектакля, рассадка - с соблюдением безопасной дистанции, а сам зал будет наполняться не более, чем на 50 процентов от своей вместимости. Дезинфекция и проветривание помещений театра в обязательном порядке будет проводиться как до, так и после спектаклей, на входе и в санузлах будут размещены антисептические средства. Под временным запретом цветы и другие подарки артистам и постановщикам, а также продажа театральных программок, пояснили в мэрии.



